Бюджетный подарок смолянам: цену за проезд в автобусе изменили для пожилых жителей

С января 2026 года на территории Смоленской области вступило в силу распоряжение о расширении перечня граждан, имеющих право на льготный проезд в городском общественном транспорте. Новой категорией, получившей эту меру социальной поддержки, стали лица, которым официально присвоен статус «Дети войны Смоленской области».

Теперь эта группа может приобретать месячные проездные билеты по сниженной стоимости. В муниципальных образованиях региона, за исключением города Смоленска, льготный тариф составляет 915 рублей и дает право на 42 поездки в течение месяца.

В самом Смоленске действует гибкая тарифная система. Льготники могут оформить проездной на один вид транспорта (автобус, трамвай или троллейбус) за 925 рублей в месяц. Также доступен единый билет на любые два вида городского транспорта стоимостью 1223 рубля.

Согласно данным регионального министерства социального развития, после этого расширения право на льготный проезд имеют в общей сложности 25 отдельных категорий граждан.

