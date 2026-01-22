Бюджету подыскали идеальную пару: озвучена «сладкая цена» за доллар, о которой шепчутся в Минфине
Трепольский: в 2026 году бюджету выгоден курс доллара от 95 рублей
Фото: [Резкий скачок курса доллара и евро к рублю, 2 часть/Медиасток.рф]
Эксперт Дмитрий Трепольский представил прогноз, согласно которому наиболее комфортным для исполнения государственного бюджета является курс доллара в диапазоне 95–105 рублей. По его оценке, реальный сектор экономики уже адаптировался к ориентирам около 100 ₽ за доллар, сообщает Газета.ру.
Для поддержания баланса будут задействованы инструменты госрегулирования, включая возможные продажи юаней Банком России в периоды снижения доходов от нефти и газа. Трепольский указал, что на реализацию прогноза повлияют геополитика, санкции и ситуация с замороженными активами.
Официальный прогноз Минэкономразвития остается более сдержанным — ведомство ожидает курс на уровне 86–90 ₽. Эксперт также допустил сохранение двузначной ключевой ставки на фоне инфляционных рисков.
