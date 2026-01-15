Бюрократия для братьев меньших: Мурку и Шарика заставят поставить на учет

Комитет Государственной Думы по экологии рекомендовал к принятию в первом чтении два законопроекта, ужесточающих государственный контроль за домашними животными. Инициатива направлена на формирование комплексного законодательства об ответственном обращении с питомцами, сообщает Коммерсантъ.

Первый документ вносит изменения в федеральные законы «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». Он обязывает владельцев за свой счет проводить маркировку домашних животных (например, с помощью микрочипов, ошейников или бирок) и регистрировать их в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Конкретный перечень видов животных, подлежащих учету, а также порядок процедуры установит правительство Российской Федерации.

Второй законопроект регламентирует деятельность по разведению породистых животных. Для каждого вида планируется создать некоммерческий союз объединений заводчиков. Эти организации будут вести племенной учет, выдавать родословные свидетельства, устанавливать стандарты пород и правила разведения. Передача новых владельцам породистых животных без соответствующих документов станет противозаконной.

По мнению авторов инициатив, обязательный учет поможет решать проблемы поиска потерявшихся питомцев, подтверждения прав собственности и контроля их численности. Регулирование разведения, как ожидается, повысит прозрачность деятельности заводчиков и улучшит условия содержания животных.

Эксперты в области зоозащиты отмечают, что эффективность мер по контролю за разведением напрямую зависит от введения системы обязательной регистрации всех владельческих животных. Вопрос о потенциальной бесплатности маркировки для граждан остается дискуссионным.

