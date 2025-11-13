Бюст Сталина в Екатеринбурге: грузинская диаспора требует увековечить «символ порядка»

Этот вопрос комиссия по топонимике рассмотрит в пятницу, 14 ноября. Инициаторы — Свердловская региональная общественная организация «Грузинское общество „Сакартвело“», Центр Сталина и Региональная общественная организация Свердловской области «Интернациональный союз диаспор», — предложили несколько возможных мест для размещения памятника советскому вождю.

Общественники предлагают увековечить память Сталина на Уралмаше у гостиницы «Мадрид», на пересечении бульвара Культуры и улицы Красных партизан или в центре города у «Дома офицеров Центрального военного округа».

Критики уже выступили против этой идеи. Они напомнили о периоде репрессий и нарушениях законности во время правления Сталина.

По словам антисталинистов, именно при нем появилось такое понятие как «враг народа». Кроме того, отмечают они, Сталин сохранял власть исключительно в своих руках.

Исторический контекст включает процесс десталинизации, начавшийся после смерти Сталина. В 1957 году было запрещено прижизненное присвоение имени партийных деятелей объектам, а с 1955 года государственный гимн исполнялся без слов, прославлявших Сталина.

Кульминацией стало решение XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина из Мавзолея в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года с последующим перезахоронением у Кремлевской стены.

