Благодатный огонь доставили в Москву к Пасхе

В Москву доставили Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме накануне Пасхи. Святыню традиционно передадут в главный храм страны и распределят по другим приходам. Делегация Фонд Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалим в Москва. Самолет со святыней приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом пишет РИА Новости .

По традиции огонь будет доставлен в Храм Христа Спасителя, где пройдет ночное патриаршее богослужение в честь Пасхи. Также его передадут представителям епархий Русская православная церковь и в ряд столичных храмов.

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю в Храм Гроба Господня — месте, связанном с распятием, погребением и воскресением Иисуса Христа.

В православной традиции огонь считается святыней и символизирует свет Воскресения. Его частицы затем распространяются по разным странам и городам.

