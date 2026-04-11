Верующим напомнили про строжайшие запреты на Пасху

12 апреля 2026 года православные христиане встречают Светлое Христово Воскресение — главный праздник церковного года. За плечами 48 дней строгого Великого поста и скорбная Страстная седмица. В храмах гаснет свет, а затем под колокольный звон разносится ликующее «Христос воскресе!». Пасха — это «праздников праздник», день победы жизни над смертью. Но даже в этот светлый день существуют строгие запреты. О том, что можно и что нельзя делать, а также почему не стоит ходить на кладбище, рассказала редакция kazan.aif.ru .

Что разрешено в пасхальный день

С окончанием поста приходит время разговения. После ночного богослужения верующие первым делом пробуют освященные яйца и куличи. На стол можно ставить любые яства — мясо, молочные продукты, яйца. Медики, правда, советуют не набрасываться на тяжелую еду, а выходить из ограничений плавно.

Дозволенные действия:

Прийти в церковь. Ключевое событие — ночная литургия с крестным ходом. Если не удалось попасть на нее, можно зайти в храм днем.

Обменяться пасхальным приветствием. Люди приветствуют друг друга фразами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» с троекратным поцелуем. Такая форма общения сохраняется 40 дней — до Вознесения.

Пойти в гости к родственникам и знакомым. Вся Светлая неделя наполнена радостью и встречами. Принято дарить друг другу куличи и крашенки.

Помочь нуждающимся. Раздать угощение бедным, подать милостыню — дело, угодное Богу. Отказать просящему на Пасху считалось плохой приметой.

Провести крещение. Пасхальный период считается особенно удачным для этого таинства.

Под строгим запретом

Церковь именует Пасху «праздником праздников». Этот день требует особого душевного настроя, и некоторые вещи под строжайшим табу.

Ссоры, брань, сквернословие. Пасха — день всепрощения. Любая перебранка в этот период считается тяжелым проступком, так как противоречит сути торжества. Даже если сильно обидели, полагается отпустить обиду и сохранить душевный покой.

Визит на погост. Пасха — торжество жизни, победы над кончиной. Для поминовения усопших отведен отдельный день — Радоница (в 2026 году — 21 апреля). Поход на кладбище в Светлое Воскресение — пережиток советской эпохи, не имеющий церковного обоснования. Лучше вспомнить ушедших добрым словом дома.

Свадебное венчание. Обряд бракосочетания на пасхальной неделе не проводится. Венчания возобновятся только после Фоминой недели (с 19 апреля).

Тяжелая физическая работа. Генеральную уборку, стирку, ремонт лучше перенести на будни. Пасху следует посвятить радости, молитве и общению с близкими. Приготовить обед или помыть посуду — можно, но наводить порядок капитально — нет.

Печаль, уныние, слезы. Даже если в семье траур, церковь призывает разделить общее ликование о Воскресшем Христе. Пасха — время торжества.

Освященная еда в мусорку. Скорлупу, крошки, остатки пасхальной трапезы запрещено выбрасывать в ведро. Их скармливают птицам, закапывают в землю или пускают по воде. Также разрешается отнести остатки в храм.

Народные поверья

Предки внимательно следили за природой в пасхальное утро и делали прогнозы на урожай:

Заморозки или раскаты грома — к богатому сбору льна и зерновых.

Дождь — к влажной, но плодородной весне, а также к хорошему урожаю ржи.

Сошедший снег — к обильным всходам.

Звездная ночь — курицы будут нестись без перебоев.

Ясная солнечная погода — к жаркому лету и достатку в доме.

Из народных забав — «бой крашенками». Два человека бьют яйца друг о друга: у кого скорлупа уцелеет, того ждут здоровье и удача на весь год. Еще один обычай — умывание «с золота и серебра». В воду для утреннего умывания клали освященное яйцо или серебряную монету — это сулило здоровье и богатство.

На протяжении всей Светлой недели (с 12 по 18 апреля) в храмах распахнуты царские врата — знак того, что Христос открыл верующим путь в Царство Небесное. Каждый желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола, возвещая о Воскресении.

Пасха — момент, когда верующие особенно остро осознают: смерть повержена, жизнь продолжается. И самый тяжкий проступок в этот день — не нарушение формального запрета, а нежелание впустить в душу ту самую пасхальную радость, ради которой и существует этот праздник.

