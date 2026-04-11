Верующим напомнили про строжайшие запреты на Пасху
Kazan.aif.ru: поход на кладбище и любые ссоры на Пасху считаются грехом
Фото: [Пасха в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский/Медиасток.рф]
12 апреля 2026 года православные христиане встречают Светлое Христово Воскресение — главный праздник церковного года. За плечами 48 дней строгого Великого поста и скорбная Страстная седмица. В храмах гаснет свет, а затем под колокольный звон разносится ликующее «Христос воскресе!». Пасха — это «праздников праздник», день победы жизни над смертью. Но даже в этот светлый день существуют строгие запреты. О том, что можно и что нельзя делать, а также почему не стоит ходить на кладбище, рассказала редакция kazan.aif.ru.
Что разрешено в пасхальный день
С окончанием поста приходит время разговения. После ночного богослужения верующие первым делом пробуют освященные яйца и куличи. На стол можно ставить любые яства — мясо, молочные продукты, яйца. Медики, правда, советуют не набрасываться на тяжелую еду, а выходить из ограничений плавно.
Дозволенные действия:
- Прийти в церковь. Ключевое событие — ночная литургия с крестным ходом. Если не удалось попасть на нее, можно зайти в храм днем.
- Обменяться пасхальным приветствием. Люди приветствуют друг друга фразами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» с троекратным поцелуем. Такая форма общения сохраняется 40 дней — до Вознесения.
- Пойти в гости к родственникам и знакомым. Вся Светлая неделя наполнена радостью и встречами. Принято дарить друг другу куличи и крашенки.
- Помочь нуждающимся. Раздать угощение бедным, подать милостыню — дело, угодное Богу. Отказать просящему на Пасху считалось плохой приметой.
- Провести крещение. Пасхальный период считается особенно удачным для этого таинства.
Под строгим запретом
Церковь именует Пасху «праздником праздников». Этот день требует особого душевного настроя, и некоторые вещи под строжайшим табу.
- Ссоры, брань, сквернословие. Пасха — день всепрощения. Любая перебранка в этот период считается тяжелым проступком, так как противоречит сути торжества. Даже если сильно обидели, полагается отпустить обиду и сохранить душевный покой.
- Визит на погост. Пасха — торжество жизни, победы над кончиной. Для поминовения усопших отведен отдельный день — Радоница (в 2026 году — 21 апреля). Поход на кладбище в Светлое Воскресение — пережиток советской эпохи, не имеющий церковного обоснования. Лучше вспомнить ушедших добрым словом дома.
- Свадебное венчание. Обряд бракосочетания на пасхальной неделе не проводится. Венчания возобновятся только после Фоминой недели (с 19 апреля).
- Тяжелая физическая работа. Генеральную уборку, стирку, ремонт лучше перенести на будни. Пасху следует посвятить радости, молитве и общению с близкими. Приготовить обед или помыть посуду — можно, но наводить порядок капитально — нет.
- Печаль, уныние, слезы. Даже если в семье траур, церковь призывает разделить общее ликование о Воскресшем Христе. Пасха — время торжества.
- Освященная еда в мусорку. Скорлупу, крошки, остатки пасхальной трапезы запрещено выбрасывать в ведро. Их скармливают птицам, закапывают в землю или пускают по воде. Также разрешается отнести остатки в храм.
Народные поверья
Предки внимательно следили за природой в пасхальное утро и делали прогнозы на урожай:
- Заморозки или раскаты грома — к богатому сбору льна и зерновых.
- Дождь — к влажной, но плодородной весне, а также к хорошему урожаю ржи.
- Сошедший снег — к обильным всходам.
- Звездная ночь — курицы будут нестись без перебоев.
- Ясная солнечная погода — к жаркому лету и достатку в доме.
Из народных забав — «бой крашенками». Два человека бьют яйца друг о друга: у кого скорлупа уцелеет, того ждут здоровье и удача на весь год. Еще один обычай — умывание «с золота и серебра». В воду для утреннего умывания клали освященное яйцо или серебряную монету — это сулило здоровье и богатство.
На протяжении всей Светлой недели (с 12 по 18 апреля) в храмах распахнуты царские врата — знак того, что Христос открыл верующим путь в Царство Небесное. Каждый желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола, возвещая о Воскресении.
Пасха — момент, когда верующие особенно остро осознают: смерть повержена, жизнь продолжается. И самый тяжкий проступок в этот день — не нарушение формального запрета, а нежелание впустить в душу ту самую пасхальную радость, ради которой и существует этот праздник.
