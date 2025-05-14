Благотворитель из Италии привез гуманитарную помощь в Мариуполь

Благотворитель из Италии Эннио Бордато вместе с «Русской гуманитарной миссией» привезли гумпомощь в Мариуполь. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Бордато, в Мариуполе он оказался впервые, но больнице № 2 помощь оказывается уже на протяжении трех лет. Как рассказала и. о. главного врача Светлана Бунакова, в лечебное учреждение привезли аппарат УЗИ экспертного уровня с нейнотологическими датчиками, а еще веновизор.

С помощью нового оборудования медики смогут выявлять у беременных патологию еще до рождения ребенка, а также реанимировать маленьких детей, которым необходима внутривенная инъекция.

Ранее стало известно о том, что в Московской области медики спасли жизнь мужчине, который из-за опухоли и отека головного мозга частично потерял возможность двигать конечностями.