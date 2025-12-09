Благотворительный фонд «Синергия Добра» организовал поездку в Москву для талантливых школьников из Карелии

Талантливые школьники из Поросозерской СОШ Карельской республики посетили Москву в рамках программы благотворительного фонда «Синергия добра». В пятидневной поездке приняли участие 28 ребят.

Первый день школьники провели в Московском Кремле, где увидели Царь-пушку и Царь-колокол. Также состоялась встреча с председателем фонда Викторией Максимовой в Александровском саду, в ходе которой школьникам подарили худи и дневники благодарности. После этого дети возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем они посетили Оружейную палату. День завершился просмотром «Алисы в Стране Чудес» в кинотеатре.

В целом в рамках поездки школьники побывали в Новой Третьяковке и Большом Московском цирке, Храме Христа Спасителя, часовне Петра и Февронии Муромских, Покровском монастыре, Музее Победы, парке «Зарядье», Московском международном деловом центре, «Москвариум» на ВДНХ.

Также в программу поездки вошли посещение мюзикла «Последняя сказка» в Московском Дворце молодежи, психологический тренинг «Планета Подросток», мастер-класс по витражной росписи.

