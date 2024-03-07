Благоустроенный парк передали в постоянное пользование муниципальной дирекции парков в Богородском округе
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В Богородском округе МАУ «Объединенная дирекция парков» передали земельный участок площадью 4,3 га для содержания территории Глуховского парка, который недавно был благоустроен. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Работы по преображению парковых зон в Подмосковье выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В городских округах за последние годы появились сотни обновленных мест притяжений, где можно с удовольствием провести время с семьей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Министр уточнила, что в Глуховском парке теперь появились беседки, скамейки, детские игровые и спортивные площадки, пешеходные зоны, пирс, зоны отдыха у воды и зоны для отдыха с детьми. После предоставления права постоянного (бессрочного) пользования участком Дирекции парка сможет содержать и обслуживать парковую территорию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.