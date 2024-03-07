Благоустроенный парк передали в постоянное пользование муниципальной дирекции парков в Богородском округе

«Работы по преображению парковых зон в Подмосковье выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В городских округах за последние годы появились сотни обновленных мест притяжений, где можно с удовольствием провести время с семьей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.