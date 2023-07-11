Благоустройство Дубровицкого лесопарка завершается в Подольске
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Благоустройство Дубовицкого лесопарка в Подольске вышло на финишную прямую, сообщили в областном Минблаго. Работы стартовали в ноябре 2022 года по губернаторской программе «Парки в лесу».
«Согласно пожеланиям местных жителей, оборудуем здесь маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок. Мы надеемся, что после открытия лесопарк станет любимым местом отдыха не только для подольчан, но и для гостей Подмосковья», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
Сейчас рабочие завершают обустройство лыжероллерной трассы, устройство покрытий, монтаж конструктивных элементов и другие работы. В скором времени местные жители и гости округа смогут посетить лесопарк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.