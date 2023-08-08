Благоустройство лесопарка продолжается в Видном

«Благодаря программе «Парки в лесу» мы создаем на лесных территориях комфортные места для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды. Вмешательство в природную среду при этом минимально: пешеходные и велодорожки мы создаем на месте протоптанных тропинок, устанавливаем скамьи и урны. Все проекты благоустройства территорий проходят этап обсуждения с местными жителями», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.