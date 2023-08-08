Благоустройство лесопарка продолжается в Видном
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Работы по благоустройству Видновского лесопарка в Ленинском городском округе продолжаются, они проходят по программе «Парки в лесу». Их завершение запланировано на эту осень, сообщили в областном Минблаго.
«Благодаря программе «Парки в лесу» мы создаем на лесных территориях комфортные места для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды. Вмешательство в природную среду при этом минимально: пешеходные и велодорожки мы создаем на месте протоптанных тропинок, устанавливаем скамьи и урны. Все проекты благоустройства территорий проходят этап обсуждения с местными жителями», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
В Видновском лесопарке появятся прогулочные дорожки, которые оборудуют системами освещения и видеонаблюдения, павильон проката, экопарковка, площадки для отдыха, спортивные и детские зоны, павильон кафе с площадкой для отдыха и многое другое. Сейчас рабочие обустраивают дорожно-тропиночную сеть, а также выполняют монтаж настила и конструктивных элементов.
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