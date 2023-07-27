Благоустройство лесопарка во Фрязино завершено более чем наполовину
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Работы по благоустройству Фрязинского лесопарка завершены более чем на 50%, сообщили в областном Минблаго. Полностью завершить их планируют к концу года.
«Территория лесопарка была выбрана для благоустройства жителями городского округа в ходе голосования за лесопарки на портале «Добродел». За него отдали свои голоса более 2 тысяч фрязинцев. По концепции благоустройства проводились общественные слушания, в результате которых пожелания местных жителей были учтены», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
Сейчас в лесопарке устраивают дорожно-тропиночную сеть, камеры видеонаблюдения, выполняют монтажные работы и озеленение. Вскоре здесь появятся пешеходные и вело-лыжные маршруты, спортивные и детские площадки, зона тихого отдыха и многое другое.
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