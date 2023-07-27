Благоустройство лесопарка во Фрязино завершено более чем наполовину

«Территория лесопарка была выбрана для благоустройства жителями городского округа в ходе голосования за лесопарки на портале «Добродел». За него отдали свои голоса более 2 тысяч фрязинцев. По концепции благоустройства проводились общественные слушания, в результате которых пожелания местных жителей были учтены», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.