Благоустройство набережной Павшинской Поймы продолжится в Красногорске

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В Подмосковье появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.