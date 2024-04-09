Благоустройство набережной Павшинской Поймы продолжится в Красногорске
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2024 году в Красногорске продолжится благоустройство набережной Павшинской Поймы, работы пройдут в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В Подмосковье появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках благоустройства в Красногорске на набережной появится пешеходный мост через реку Банька, беговая дорожка длиной 500 метров, а также амфитеатр и зоны отдыха. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.