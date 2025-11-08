Благоустройство сквера «Лесная сказка» в Химках: завершение работ уже близко

В квартале Свистуха в Химках активно продолжается благоустройство нового сквера «Лесная сказка», расположенного недалеко от школы №30. О ходе работ рассказали в администрации городского округа.

Согласно информации от подрядчика, большая часть работ уже выполнена. Специалисты проложили кабели для новых систем освещения и видеонаблюдения, что повысит уровень безопасности в этом районе. Работы по благоустройству включали также подготовку оснований для опор светильников и строительство пешеходной дорожки с дренажной системой. Сейчас подрядчику предстоит завершить финальные этапы проекта. Это включает в себя обсыпку дорожек гранитной крошкой, установку фонарей и камер видеонаблюдения, а также озеленение территории. В новом сквере появятся лавочки, качели и другие элементы для отдыха.

Весь проект инициировала директор школы №30 Татьяна Кавторева, и благодаря поддержке главы округа Елены Земляковой работа над сквером началась оперативно. По планам подрядчика, все работы должны быть завершены до конца текущего месяца. Эта информация уже стала доступна в официальных социальных сетях парков Химок, и местные жители с нетерпением ждут открытия нового места для отдыха.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.