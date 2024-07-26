Благоустройство сквера продолжается в Клину на месте снесенной бани

В городском округе Клин продолжается благоустройства сквера, который появился на месте снесенной бани, рабочие выполняют устройство дорожно-тройничной сети, бортового камня, системы наружного освещения, укладку плитки, а также подготовку почвы под газон. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что баню 1988 года признали аварийной в 2018 году, поэтому она была ликвидирована. На территории сквера обустроят пешеходные дорожки, теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией, зону отдыха. Помимо этого, здесь проведут озеленение и установят системы освещения и видеонаблюдения. Завершить работы планируют в ближайшие две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.