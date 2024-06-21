Благоустройство сквера продолжается в поселке Фряново городского округа Щелково

«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места. Создание комфортной и уютной среды повысит качество жизни как жителей, так и гостей Московской области» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.