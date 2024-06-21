Благоустройство сквера продолжается в поселке Фряново городского округа Щелково
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В поселке Фряново городского округа Щелково продолжается благоустройство сквера, работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места. Создание комфортной и уютной среды повысит качество жизни как жителей, так и гостей Московской области» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На территории сквера появятся зоны для тихого и активного отдыха, сцена, игровые площадки для детей, спортплощадка и воркаут, пешеходные дорожки. Завершить работы планируют в августе 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.