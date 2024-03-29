Благоустройство сквера проведут в Клину на месте снесенной бани

В 2024 году в городском округе Клин запланировано благоустройство сквера, которое проведут на месте снесенной бани. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В Подмосковье появится 16 новых скверов, один из них — сквер на месте снесенной бани» — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Баня была построена в 1988 году, пять лет назад ее признали аварийной и закрыли. После обновления на территории появятся новые пешеходные дорожки, теневые навесы, скамейки, урны и щиты с навигацией, а также зона отдыха. Помимо этого, в сквере проведут озеленение и установят системы освещения и видеонаблюдения. Работы завершат в июле 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.