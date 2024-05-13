Благоустройство территории новой школы стартовало в Мытищах

В микрорайоне 25А городского округа Мытищи продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 100 рабочих и пять единиц техники. Завершается устройство фасадных конструкций и кровельные работы. Ведется монтаж вент коробов, потолков, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, монтаж системы отопления, силовых электрических систем. Подрядчик приступил к устройству спортивного ядра, проездов и пешеходных дорожек на пришкольной территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 21 тысячу квадратных метров. Там разместят учебные классы, лаборатории, спортзалы, мастерские, актовый зал, библиотеку с ИT-зоной, столовой, блок медкабинетов и другие помещения. Рядом с ним обустроят стадион с беговыми дорожками. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

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