Благоустройство территории строящейся школы началось в Раменском

В Раменском городском округе на улице Высоковольтная продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 170 человек и шесть единиц техники. На объекте идут фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Одновременно рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В школе будет три этажа, ее площадь превысит 11,2 тысячи квадратных метров. Там появятся учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивные залы, библиотека с медиатекой, столовая. Завершить строительство планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.