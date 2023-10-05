Благоустройство зоны отдыха «Красный ручей» продолжается в Лотошино

«Концепция благоустройства данной территории предусматривает создание пространства для отдыха всех групп населения. Работы уже идут, они рассчитаны на два года. После их завершения у жителей Лотошино появится обновленное место для отдыха, куда, как мы надеемся, будут приезжать и из соседних населенных пунктов», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.