Благоустройство зоны отдыха «Красный ручей» продолжается в Лотошино
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В городском округе Лотошино ведется благоустройство рекреационной зоны на берегу Красного ручья, где до этого был пустырь. Об этом сообщили в областном Минблаго.
«Концепция благоустройства данной территории предусматривает создание пространства для отдыха всех групп населения. Работы уже идут, они рассчитаны на два года. После их завершения у жителей Лотошино появится обновленное место для отдыха, куда, как мы надеемся, будут приезжать и из соседних населенных пунктов», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
На территории набережной появятся дорожно-тропиночная сеть, детская и спортивная площадки павильоны под кафе и магазины, зоны отдыха, три пирса и не только. Там также установят систему наружного освещения и видеонаблюдения. Сейчас строители выполняют монтаж свай под устройство пирса, строительство амфитеатра и другие работы.
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