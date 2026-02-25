Блестящий выбор: эксперт дал инструкцию по покупке «ювелирки» на 8 марта

Выбор ювелирного украшения к 8 Марта — задача, требующая не только вкуса, но и предельной бдительности. В предпраздничной суете риск наткнуться на подделку или некачественное изделие возрастает, поэтому эксперты советуют обходить стороной сомнительные лавки и обращаться только в проверенные бутики. Президент ювелирного бренда Cluev Илья Клюев в беседе с REGIONS подчеркнул, что в этой деликатной сфере лучшим ориентиром служит репутация: чаще всего к надежным мастерам приходят по рекомендации близких людей, которые уже убедились в чистоте сделки.

Первое, на что стоит обратить внимание при осмотре украшения, — это наличие специальных государственных отметок. Согласно законодательству, на каждом подлинном изделии должны присутствовать проба и именник — оттиск клейма производителя. Эти знаки являются паспортом украшения, подтверждающим состав металла и личность изготовителя.

Если же речь идет о драгоценных камнях, покупатель имеет полное право затребовать соответствующий сертификат. Крупные ювелирные дома, дорожащие своим именем, берут все вопросы идентификации на себя, гарантируя, что под видом природного алмаза клиенту не продадут его лабораторный аналог.

Тем не менее ювелир напоминает, что покупка украшения — это в первую очередь приобретение радости, а не инвестиционный маневр.

«Это слишком сложная сфера, чтобы просто отличить, например, лабораторный бриллиант от натурального. Главное, выбирайте с удовольствием, ведь вы покупаете не акцию или облигацию, а эмоцию», — заключил Клюев.

По его словам, вместо того чтобы превращаться в эксперта-геммолога за один вечер, мужчине лучше сфокусироваться на предпочтениях женщины: учесть ее стиль жизни, цвет волос и те чувства, которые должен передать подарок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье необычно отпразднуют женский день.