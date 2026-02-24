Стальные шпильки и лопнувшие грелки: как необычно отпразднуют женский день в Подмосковье

В Люберцах решили доказать, что женщины — это не только красота, но и настоящая мощь. Вместо привычных чаепитий и цветочных мастер-классов жительницам округа предложили испытать себя в силовом экстриме. Об этом сообщает REGIONS.

Проводником в мир сверхспособностей станет знаменитый Сергей Агаджанян, более известный как Русский Халк. Праздничная тренировка пройдет 5 марта в 12:00 в фитнес-клубе RE: fit. Дамам предстоит ломать облегченные стальные шпильки, участницы попробуют скрутить в трубочку настоящие сковородки и под руководством атлета будут надувать медицинские грелки до тех пор, пока они не лопнут.

Кульминацией праздника станет уникальный перформанс: Агаджанян ляжет на пол, а участницы будут вставать на него сверху. В таком положении Русский Халк попытается установить новый силовой рекорд, одновременно лопнув очередную грелку.

Цель: показать мастер-класс, где милые женщины докажут, что они — представительницы «неслабого» пола, подчеркнул Сергей Агаджанян. После такой экстремальной нагрузки участниц не оставят голодными: партнер мероприятия «Пират Пицца и Суши» подготовил для силачек специальные гастрономические подарки.

Возрастное ограничение — 12+.