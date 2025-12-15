Блиновская на перине: раскрыто, как устроен быт «привилегированных» заключенных в колониях

Информация о направлении осужденной «инфлюенсера» Елены Блиновской в колонию № 1 Владимирской области («Головино») вызвала волну слухов о существовании внутри учреждения специальных, «облегченных» отрядов. Пресс-служба регионального УФСИН категорично опровергла эти данные, заявив, что «привилегированных условий содержания» не существует и все содержится строго в рамках закона. Однако бывшие заключенные, пожелавшие остаться анонимными, рисуют иную, более детализированную картину возможностей, доступных для некоторых осужденных при соблюдении определенных условий. Об этом пишет KP.RU .

По словам бывшей сиделицы Виктории (имя изменено), десятый отряд в ИК-1 неофициально считается отрядом «облегченных условий». Отличия, по ее описанию, касаются бытового уровня: наличие микроволновых печей, новых матрасов, телевизоров, а также упрощенный доступ к услугам вроде парикмахерской или лавки.

Ключевой момент — механизм попадания в такие условия. Как утверждается, это может быть организовано через официальную, законную процедуру оказания гуманитарной помощи колонии. Родственники осужденного могут через ИП или ООО передать учреждению имущество, технику или материалы. Закон (п.19 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях…») действительно позволяет колониям принимать такие пожертвования от граждан и организаций. После этого, по негласной договоренности, осужденный родственник благотворителя может получить определенные бытовые послабления.

Эта система, как рассказывают источники, распространяется и на трудовую деятельность внутри колонии. Труд — обязанность, но есть «легкие» и «тяжелые» должности. К первым относят работу в клубе (монтаж видео, организация мероприятий), в лаборатории на промзоне или прачкой, где требуется лишь закладка белья в машину. Самая тяжелая — работа швеей с жесткими нормами выработки. По словам Виктории, администрация может «освободить» удобное место под нужного человека, найдя формальный повод уволить прежнего работника. Для получения некоторых должностей, например парикмахера, достаточно приобрести соответствующий сертификат («корочку») на стороне.

Что касается Блиновской, то УФСИН не комментирует персональные данные осужденных, подтверждая лишь общие принципы. Однако источники в среде освободившихся намекают, что активная переписка поклонников «королевы марафонов» уже создала нагрузку на цензуру учреждения. Вопрос о том, вызовут ли возможные бытовые послабления конфликты с другими осужденными, остается открытым.

Как отмечают бывшие сидельцы, здесь все зависит от личностных качеств человека: «кто-то даст себя в обиду, а кто-то не даст». При этом администрация, по некоторым утверждениям, может обеспечивать «привилегированным» негласную защиту.

Официальная система отрицает существование двух стандартов, но свидетельства изнутри указывают на гибкость применения правил и наличие серых зон, где законная благотворительность граничит с получением личных преимуществ.

Ранее Baza заявила, что осужденная за налоговые нарушения Блиновская отбывает наказание в «блатном» отряде женской колонии.