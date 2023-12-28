Блиновская обратилась в арбитражный суд и хочет признать незаконным решение налоговой инспекции

Из определения арбитражного суда, опубликованного в четверг, стало известно, что блогер Елена Блиновская обратилась в арбитражный суд Москвы с просьбой признать незаконным решение столичной налоговой инспекции №6, которым она была привлечена к ответственности за якобы неоплаченные налоги и финансовые махинации.

Блиновская, известная своей популярностью в блогосфере, столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Блогерша всячески отрицает свою вину и настаивает на том, что решение налоговой инспекции является незаконным. Данный ход подчеркивает серьезность обвинений, а также решимость Блиновской защищать свои права в суде.

Ожидается, что суд по данному вопросу пройдет уже в 2024 году. Сейчас Блиновская по-прежнему находится под домашним арестом.