Блиновская погасила 230 млн руб. из налоговой задолженности

Елена Блиновская погасила значительную часть своей налоговой задолженности перед государством. В настоящий момент предпринимаются активные действия по погашению всей суммы долга. Об этом в беседе с ТАСС сообщил юрист Иван Морозов.

Так, было заключено соглашение о продаже квартиры, принадлежащей родителям Блиновской, на сумму 90 млн руб. Ранее на нее был наложен арест, но суд снял его 30 августа в целях оплаты налоговых обязательств.

В результате сделки деньги от продажи квартиры будут напрямую перечислены в государственный бюджет в счет погашения долга. Кроме того, на личных счетах Блиновской находится около 33 млн руб.

Точная сумма налогового долга Елены Блиновской составляет 907 951 673 руб. На текущий момент ей удалось погасить 230 286 673 руб.

Ранее заседание по делу о банкротстве Блиновского перенесли на 17 октября для уточнения его местонахождения.