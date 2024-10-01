Блиновская продала свою дорогостоящую квартиру в Москве

Блогер Елена Блиновская продала свою квартиру в Москве для того, чтобы погасить задолженности перед Федеральной налоговой службой, как сообщил SHOT.

Квартирой является трехкомнатное жилье в жилом комплексе «Донской Олимп», расположенном на Сверпуховском Валу, вблизи станции метро «Тульская».

Продажа элитной недвижимости состоялась за 90 миллионов рублей. Найти покупателя удалось за 120 дней, однако имя нового владельца не разглашается.

Из вырученных средств только 30 миллионов рублей будут направлены на погашение основного долга Елены перед ФНС, тогда как оставшиеся 60 миллионов пойдут на уплату пеней, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую не выпустили из СИЗО после жалобы.