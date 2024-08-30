Блиновская продаст еще одну квартиру стоимостью 90 млн руб. для погашения долгов

Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой, сообщило ТАСС.

30 августа прошло предварительное заседание Савеловского суда Москвы по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской, которое проводилось в закрытом режиме.

Блогеру продлили арест до 2 февраля 2025 года, а также разрешили продать еще одну квартиру стоимостью 90 млн рублей для погашения долгов перед Федеральной налоговой службой.

Уточняется, что суммы от продажи имущества Блиновской хватит, чтобы погасить ее задолженность, которая составляет 918 млн рублей. Общая сумма с учетом пени превышает 1 млрд рублей.

Ранее адвокат Блиновской допустила, что суд может встать на сторону ее подзащитной.