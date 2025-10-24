Блиновской удалось по суду восстановить права на доли в ООО «Сады Адыгеи»

Арбитражный суд Москвы вернул блогеру Елене Блиновской право собственности на 100% долей в компании ООО «Сады Адыгеи», стоимость которой превышает 21 миллион рублей. Об этом свидетельствуют материалы суда, на которые ссылается РИА Новости .

Суд таким образом признал недействительными сделки, которые ранее привели к отчуждению части долей. Это следует из материалов дела.

«Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО „Сады Адыгеи“, номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ», — приводится в документах.

Ранее стало известно, что за время следствия Блиновская уже провела в СИЗО и под домашним арестом более половины назначенного ей срока. Об этом сообщил представитель ее защиты.