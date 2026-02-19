Блины с инеем: старт Масленицы в Петербурге превратится в крещенские морозы до минус 22

Старт масленичной недели в Санкт-Петербурге запомнится не только блинами, но и аномальным холодом. Синоптики предупреждают: в ночь на 16 февраля и утром столбики термометров рухнут до минус 15, минус 17 градусов, а в некоторых районах города и вовсе до минус 29, минус 22. Об этом предупредили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такие морозы для второй половины февраля — явление нечастое, но в этом году зима решила напоследок напомнить о себе.

Днем температура поднимется до минус 8, минус 10 градусов. Обильных осадков не ожидается, погода будет облачной с прояснениями. Возможна изморозь, которая добавит пейзажу сказочности, но водителям расслабляться не стоит.

Ветер будет переменным и слабым, без мощных порывов. Атмосферное давление ночью начнет падать, но днем существенных изменений не предвидится. Главная опасность — гололедица на дорогах в некоторых районах. Водителей просят быть внимательнее, а пешеходам рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Ранее сообщалось, что в Липецке сотням авто грозит ледяной плен из-за резкого похолодания.