«Ближе к нему на 5642 метра»: жена погибшего бойца СВО поднялась на самую высокую гору России с фотографией любимого

Влюбленные часто обещают друг другу свернуть горы, но почти всегда слова остаются лишь метафорой. Татьяна Ким после смерти мужа на спецоперации решила покорить самую высокую вершину страны в память о любимом человеке.

Дружная семья из Оренбурга — Татьяна Ким, ее муж Малик Казакбаев и их трое детей — была на зависть всем друзьям. Но 26 сентября Малик вместе с двумя товарищами погиб в результате ракетного обстрела в ДНР. Это был весь экипаж самоходной артиллерийской установки «НОНА», на которой и работали бойцы.

«Мы хотели подняться на Эльбрус вместе еще прошлым летом, но тогда Малик уже был на новых территориях. Думала, как только вернется, непременно поднимемся на гору. Это еще и символ: достичь вершины. Но не сложилось», — сокрушается Ким в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несколько месяцев Татьяна была в депрессии, к Новому году совсем себя забросила. Но психолог посоветовал ей найти занятие по душе, чтобы себя реанимировать. Ким пересилила себя и снова пошла на танцы. И вспомнила про Эльбрус.

Женщина долго готовилась к восхождению в составе группы туристов. Боялась, что не хватит сил, но все время восхождения Татьяна будто чувствовала своего мужа рядом.

«Сил мне придавал Малик. Погода наладилась для нашего восхождения. Все было так, как я и планировала: я принесла флаг с фотографиями бойцов и растянула на вершине горы. Ради этого я и затеяла все это. Здесь я была ближе к нему на 5642 метра», — говорит Ким.

Полную историю Татьяны Ким читайте здесь.