Близкие экс-супруги Бена Аффлека забили тревогу из-за ее истощения

Звезда фильмов Marvel и обладательница «Золотого глобуса» Дженнифер Гарнер стала серьезно терять в весе: близкие обеспокоены ее состоянием и связывают это с ключевыми травмирующими событиями в жизни актрисы. Об этом пишет The Voice.

Знакомые и родные Гарнер уверяют: актриса не щадит себя, посвящая все время работе, волонтерской деятельности и, конечно, семье. Это повлияло на ее внешний вид, вес и общее самочувствие. Состоянием знаменитости обеспокоены и поклонники, которые заметили Дженнифер на улицах Лос-Анджелеса. Актриса выбрала практичный закрытый образ с серым свитером, широкими джинсами и лоферами, а образ дополнила солнечными очками. Несмотря на это скрыть усталость и изменившуюся «в минус» фигуру не удалось.

«Джен посвящала буквально каждую минуту помощи друзьям, которые потеряли все в огне. Она участвовала в волонтерских инициативах своей церкви, организовывала поддержку, работала без отдыха. Ей нужно научиться расслабляться, но это не в ее характере», – рассказал источник, близкий к знаменитости.

По словам самой Гарнер, которые приводит MSNBC, во время волонтерской деятельности ее глубоко тронула трагедия и она сама потеряла друга.

Кроме того, в своем загруженном графике ей приходилось находить место и для бывшего мужа Бена Аффлека, который тяжело переживал развод с Дженнифер Лопес. Напомним, пара сошлась, но союз стремительно рухнул в 2024 году: певица подала заявление на развод в день второй годовщины свадьбы. Так распалась самая стильная пара Голливуда, а актер был вынужден искать поддержку у Гарнер, с которой жил и состоял в браке 13 лет.

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