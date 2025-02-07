Джоли впервые рассказала о характере дочери Шайло
Page.six: Джоли рассказала о сторонящейся популярности 18-летней дочери Шайло
Фото: [pxhere.com]
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке кинофестиваля в Санта-Барбаре неожиданно рассказала про приемную дочь Шайло. Соответствующая информация появилась на ресурсе Page.six.
По словам актрисы, все ее шесть детей не в восторге от этого, что с малых лет находились под пристальным внимание СМИ. Более того, дети придерживаются мнения, что жизнь звезд противоестественная и надеются стать обычными людьми с правом на частную жизнь.
Однако, их желание может и не сбыться. По признанию актрисы, дети обладают талантами, которые скорее всего приведут их в сферу шоу-бизнеса со всеми вытекающими последствиями. В фокусе внимания мамы находится 18-летняя Шайло, увлекающаяся танцами и добившаяся на этом поприще заметных результатов. Ее навыков вполне хватит для того, чтобы сделать увлечение профессией, однако девушка больше всех из детей Джоли сторониться популярности.
Ранее сообщалось о том, что Лопес хочет снять собственное реалити-шоу, посвященное разводу с Аффлеком.