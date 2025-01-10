Близнецы из Белгорода героически погибли в зоне СВО, прикрывая раненых

Близнецы из Белгорода погибли одновременно под Крынками в Херсонской области из-за атаки ВСУ. В это время бойцы прикрывали эвакуацию раненых сослуживцев. Отец братьев Сергей Фетисенко рассказал RT , какими были его сыновья.

Первым на спецоперацию отправился Дмитрий. Он успел получить ранение, спасая командира, а вскоре после лечения снова ушел на службу. Следом за ним пошел и брат Денис. Как отметил отец почивших бойцов, он гордится сыновьями, которые никогда не хотели сидеть сложа руки. По его словам, близнецы сказали, что «не собираются сидеть дома и ждать, когда нацисты придут в Россию».

«Они всегда рвались в бой, не прятались за спинами. В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года при выполнении очередного боевого задания, спасая боевых братьев, близнецы погибли. Погибли наши герои», — вспоминают сослуживцы.

Братья служили операторами дронов. Однако в одной из миссий не выжили: благодаря их отваге живы многие раненые сослуживцы. Дмитрия и Дениса наградили посмертно орденами Мужества.

Ранее сообщалось, что российский военный спас сослуживцев, вызвав на себя огонь ВСУ.