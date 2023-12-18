Близость годовщины начала украинского конфликта угнетает ВСУ
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С приближением годовщины начала украинского конфликта войска Украины впадают во все большее уныние. Подробности сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, бойцы украинской армии понимают, что российские войска оснащены значительно лучше. ВСУ понимают, что им остается лишь удерживать оборону, насколько это возможно в условиях больших потерь и отсутствия боеприпасов.
Также сообщается, что приказы командования вызывают скепсис у военных, особенно украинцы не понимают, почему приказы о подготовке к сложным зимним операциям не были отданы заранее. Украинский боец с позывным «Боксер» рассказал, что сейчас подготовиться ко всему сложнее, учитывая холода. Недовольство обстановкой и приказами разделяют и его сослуживцы в разных подразделениях.