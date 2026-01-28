Блюда подгорают или не пропекаются? Возможно, вы совершаете эти пять ошибок при работе с духовкой

Даже самый проверенный рецепт может испортить неправильная работа с кухонным оборудованием, пишет портал «7Дней.ру». Специалисты выделили пять распространенных ошибок при использовании духовки, которые многие допускают, даже не задумываясь о последствиях.

Первая ошибка — игнорирование предварительного прогрева. Многие торопятся поставить блюдо в духовку сразу после включения, однако это приводит к неравномерному пропеканию. Духовой шкаф необходимо прогревать вхолостую в течение 10-15 минут для достижения стабильной нужной температуры, что особенно важно для выпечки и мяса.

Вторая ошибка — чрезмерное любопытство. Частое открывание дверцы, чтобы проверить готовность, — грубая ошибка. Каждый раз температура внутри резко падает на 10-20 градусов, нарушая весь тепловой режим. Это критично для нежных бисквитов, суфле и сочных стейков, которые могут «осесть» или стать сухими.

Третья ошибка — неправильный выбор посуды. Материал посуды напрямую влияет на результат. Стеклянная и керамическая посуда долго нагревается, но отлично сохраняет и равномерно распределяет тепло, идеальна для запеканок. Металлические противни и формы, особенно темные, нагреваются быстрее, что может привести к подгоранию низа. Использование пластика в духовке категорически запрещено.

Четвертая ошибка — отсутствие чистки. Остатки жира и пригоревшие частички пищи на стенках и противнях не только дымят и портят воздух, но и могут передавать неприятный привкус и запах новым блюдам. Духовку нужно протирать после каждого использования, а генеральную чистку проводить не реже раза в месяц.

Наконец, пятая ошибка, это неправильное расположение продуктов. В духовке существуют температурные зоны. Средний уровень подходит для равномерной выпечки, разогрева и запекания большинства блюд. Нижний уровень, где жар сильнее, идеален для получения румяной корочки у жаркого, пиццы или пирогов с начинкой, требующей пропекания. Верхний уровень используют для кратковременного подрумянивания или гратена.

