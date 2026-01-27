Пять неожиданных способов использования бумажных полотенец на кухне

Бумажные полотенца — это не просто средство гигиены, а многофункциональный помощник на кухне, рассказала блогер Елена Франс в своем канале «Жизнь Сибирячки во Франции» на платформе «Дзен».

Вот пять неочевидных, но очень полезных способов их применения, которые могут облегчить быт и сохранить продукты свежими.

Во-первых, такие полотенца сохраняются свежеть овощей и зелени. После мытья зелени или ягод следует тщательно завернуть их в бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу, и только затем поместить в пластиковый контейнер или пакет.

Также можно положить пару слоев полотенец на дно ящика для овощей в холодильнике — они будут впитывать конденсат, предотвращая преждевременное загнивание продуктов.

Чтобы хлебобулочные изделия не черствели и не покрывались плесенью от избытка влаги, следует завернуть их в бумажное полотенце перед тем, как убрать в хлебницу или пакет. Бумага отрегулирует уровень влажности.

В-третьих, полотенца отлично впитывают лишний жир при жарке. Для этого следует выложить на них жареные котлеты, картофель фри или пончики. Полотенце быстро впитает излишки масла, сделав блюдо менее калорийным. Сверху продукты также можно промокнуть.

Еще один способ применения таких полотенец — фиксация разделочной доски. Если она скользит по столу во время работы, просто нужно подложить под ее одно или два сложенных бумажных полотенца. Это создаст необходимое сцепление и сделает процесс нарезки безопаснее.

Наконец, пятый лайфхак связан со стеклом и зеркалами. После нанесения чистящего средства на стеклянную поверхность ее нужно протереть бумажным полотенцем. В отличие от некоторых тканей, оно не оставляет разводов и ворсинок, даря зеркалам и окнам безупречный блеск.

