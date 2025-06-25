Блогер Алекс Лесли стал фигурантом дела о склонении к изнасилованию

В Москве возбуждено уголовное дело против блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. По информации от пресс-службы Следственного комитета РФ, его обвиняют в подстрекательстве к изнасилованию. Блогер, как утверждается, призывал своих поклонников домогаться женщин, передает РИА Новости.

Следствие полагает, что блогер побуждал своих фанатов к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Данные действия были зафиксированы в видеоматериалах.

Ранее сообщалось, что в домогательствах к девушкам в Москве заподозрили 28-летнего Зеленского.