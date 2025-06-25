Зеленского обвинили в домогательствах в отношении девушек в Москве

Личность мужчины, подозреваемого в приставаниях к женщинам в центральной части Москвы, установлена — им оказался 28-летний Евгений Зеленский, сообщил телеграм-канал «112».

Сообщается, что Зеленский, уроженец Белгородской области, ранее занимался водительской деятельностью. Утверждается, что задание совершить непристойные действия в отношении прохожих он получил от своего наставника по соблазнению, известного как Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Во вторник, 24 июня, в правоохранительные органы поступили заявления от нескольких девушек, ставших жертвами домогательств в районе Китай-города, Покровки и Чистых прудов. По словам потерпевших, неизвестные лица прикасались к ним в интимных местах и скрывались с места преступления.

Все действия фиксировались на видео. Впоследствии выяснилось, что организатором этой серии правонарушений является автор обучающих программ для мужчин. После обращений пострадавших в полицию в отношении блогера начато предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве ученики «секс-гуру» Алекса Лесли массово домогаются девушек.