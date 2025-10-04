Пять человек пострадали в автоаварии со скорой помощью в Тверской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Тверской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали пять человек. Об этом информирует региональное управление Госавтоинспекции в своем Телеграм-канале.
На 229 километре федеральной трассы М-9 "Балтия", проходящей через Ржевский муниципальный округ, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Причины произошедшего под Тверью инцидента остаются пока неизвестными.
«В результате происшествия пострадали пять человек: водители автомобилей, а также два пассажира автомобиля скорой помощи и пассажирка иномарки», – сообщили в ГАИ.
