Блогер Елена Блиновская погасила задолженность в 320 млн рублей

Согласно последним данным, ей удалось выплатить более 320 млн руб. из общей суммы долга размером в 1,15 млрд руб. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на юриста «Королевы марафонов» Ивана Морозова.

По его словам, 30 сентября на единый налоговый счет Блиновской были зачислены 90 млн руб. от продажи квартиры ее родителей. Таким образом, общая сумма уже выплаченных средств составила 320 286 673 руб.

До этого ей удалось полностью погасить недоимку по НДФЛ. Полученные средства будут направлены на погашение долга по НДС. Тем не менее, остаток основного долга Блиновской по-прежнему превышает 587 млн руб. Общий совокупный долг составляет 1 млрд 151 млн руб.

Блогера задержали еще в апреле 2023 года. Затем ее отправили в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста.

Ранее из перечня арестованного имущества Блиновской исключили банковский счет ее отца.