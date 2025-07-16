Блогер Ершова слетала в Гватемалу и описала страну тремя гневными словами
«Наташа из России — не человек»: россиянка пришла в ужас, посетив Гватемалу
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Марина Ершова, российская путешественница, недавно посетила Гватемалу и поделилась своими впечатлениями о поездке. В своем блоге на платформе «Дзен» она рассказала о главных рисках, с которыми могут столкнуться туристы в этой стране.
Первое, что бросилось в глаза нашей соотечественнице, — это дороговизна услуг и экскурсий для иностранцев в этом латиноамериканском государстве.
«В Гватемале Наташа из России — не человек, а „белая ворона“. Даже если на последнюю сотку ешь бананы и спишь в автодроме как мы, „семья бомжей на машине“», — такими фразами описала увиденное россиянка.
Туристка поделилась своими впечатлениями о Гватемале, отметив, что наличие асфальтированного покрытия на дорогах воспринимается местными жителями как большое достижение, в то время как в городах и популярных туристических местах бедность буквально бросается в глаза.
«Дети, старики, инвалиды, пьяные — все что-то просят, тянут руки, стучат по стеклу. Это не „атмосфера Латинской Америки“, это социальная беда, которая ощущается всем телом», — пожаловалась она.
Ершова также рекомендовала путешественникам употреблять исключительно воду из бутылок, чтобы избежать проблем с желудком. Она также предупредила о необходимости соблюдать осторожность в Гватемале на каждом шагу ввиду участившихся случаев краж.
Не стоит рассчитывать на то, что здесь вы сможете ощутить себя как в Европе. Необходимо быть настороже, держать рюкзак под рукой и не строить ложных ожиданий — таков вывод автора статьи.
Ранее сообщалось, что россиянка слетала на Кубу и описала отдых фразой «отношение, будто свиней кормят».