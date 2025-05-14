Блогер Гасанов попытался оправдаться после объявления его в розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, ранее объявленный в розыск за отмывание денег, отреагировал на эти события, пишет в среду РИА Новости.

По словам Гасанова, он уже якобы закрыл все вопросы по налогам еще в прошлом году. Теперь же, пишет блогер, его юристы работают над разрешением данной ситуации, и он надеется на скорое ее решение.

Напомним, что еще летом прошлого года счета Гасанова были заморожены из-за неуплаты налогов, а Екатерина Мизулина тогда заявляла, что сам блогер находится в бегах.

В среду, как стало известно, блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в международный розыск потому, что тот уклонился от уплаты налогов на сумму больше, чем 170 млн рублей — следствие полагает, что тот провел финансовые операции и легализовал больше 20 млн рублей.