Блогера Гасанова объявили в международный розыск за отмывание денег

Блогера Гусейна Гасанова объявили в международный розыск по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму больше 170 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Следствие придерживается мнения о том, что преступления совершались в 2019–2021 годах. Чтобы отвести от себя подозрения, Гасанов провел финансовые операции и легализовал больше 20 млн рублей.

От правосудия блогер скрылся на территории зарубежного государства. Заочно ему было предъявлено обвинение за преступление по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Мужчину объявили в международный розыск.

Ранее стало известно о том, что ушел из жизни 37-летний Вячеслав Поруков, соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор».