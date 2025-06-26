Блогер-иноагент Варламов удивился ценам на яйца в русском магазине в Аргентине
Варламов удивился яйцам за четыре доллара в русском магазине в Аргентине
Фото: [unsplash.com]
Известный российский видеоблогер Илья Варламов*, признанный иноагентом, во время своего путешествия по Аргентине был шокирован стоимостью куриных яиц в одной из торговых точек. Соответствующий видеоролик он разместил на YouTube-канале.
Варламов посетил магазин, специализирующийся на органических продуктах, который принадлежит выходцам из России, переехавшим в страну. Цена шести куриных яиц там составила четыре доллара, что эквивалентно примерно 300 руб.
Узнав эту цену, Варламов воскликнул: «Вы вообще с ума сошли?» Он также отметил, что стоимость одного яйца в этом магазине составляет около 70 руб.
Ранее сообщалось, что московский суд арестовал счета блогера Варламова.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.