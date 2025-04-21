С блогерши Ивлеевой могут взыскать сотни тысяч рублей за долги по бизнесу

У скандально известного блогера Анастасии Ивлеевой обнаружились долги перед транспортной компанией. Она не оплатила 288 тыс. за транспортировку чипсов и энергетика. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Блогеру принадлежит ООО «Коленки пчелы», которое занималось производством чипсов, а также энергетиков под брендом Easy Peasy. Эта компания оказалась убыточной, в связи с этим хозяйка фирмы получила убытки на 430 тыс. руб. Из-за этого она не оплатила долги перед той транспортной компанией, которая занималась доставкой готовой продукции в магазины по стране. Долг по логистике составляет 288 тыс. руб.

«В итоге получила от транспортной компании иск с требованием взыскать эту сумму», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой пришлось продать свой дом в Подмосковье. Стоимость сделки по недвижимости, которая находится в Истринском районе, составила 120 млн руб. Покупателями выступили артист Владимир Вдовиченков и его супруга Елена Лядова.