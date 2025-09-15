Блогер из Британии восхитился Южно-Сахалинском

Известный видеоблогер Уилл Эггертон, путешествуя по Южно-Сахалинску, поделился своими впечатлениями с аудиторией. Этот выходец из Великобритании, выделяющийся своей фирменной ярко-зеленой футболкой, прославился благодаря роликам для TikTok, которые он создает исключительно на русском языке, путешествуя по различным российским городам.

Во время прогулки по улицам административного центра Сахалинской области блогер был приятно удивлен царящей чистотой и качеством дорожного покрытия. Особое впечатление на него произвели шкафы для буккроссинга, где жители города обмениваются книгами.

«Вот это уровень доверия, идея очень крутая!» — восхитился он.

Посещение спортивного зала оказалось неудачным: молодого человека с иностранным произношением не пропустили из-за отсутствия спортивной обуви. Однако ему удалось прокатиться на аттракционах, попробовать пончик в городском парке и прогуляться по рынку «Техник», наслаждаясь его уникальными запахами.

Сообщается также, что он посетил город Корсаков.

Ранее сообщалось, что сахалинский фотограф случайно заснял онаниста в парке.