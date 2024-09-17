Минюст объяснил внесение Земфиры* в реестр иноагентов

Российская певица и музыкант Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью, что послужило основанием для ее внесения в реестр иноагентов, сообщат Министерство юстиции.

Артистка распространяла информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц.

Ведомство проанализировало материалы и установило, что в них содержатся факты, подтверждающие осуществление Земфирой политической деятельности.

Так, певица публиковала в социальных сетях посты в поддержку ВСУ и критиков политики РФ из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на судебные документы передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Земфира рискует лишиться 9 млн рублей из-за нового закона об иноагентах.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.