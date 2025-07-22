Юрия Дудя заочно арестовали и объявили в международный розыск

Московский суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя * по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Также его объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Московский суд принял решение о заочном аресте видеоблогера и журналиста Юрия Дудя. Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца вступит в силу с момента его задержания на территории России или экстрадиции. Основанием стало уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Согласно материалам дела, Дудь, включенный в реестр иноагентов, систематически нарушал требования законодательства. Конкретные претензии следствия не раскрываются, но обычно они касаются отсутствия специальной маркировки материалов или непредоставления обязательной отчетности.

Параллельно с судебным решением правоохранительные органы инициировали международный розыск блогера. Это означает, что при пересечении границы многих стран Дудь может быть задержан по запросу российских властей.

Юрий Дудь покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции. За последние три года он продолжил выпускать интервью с известными персонами на своем YouTube-канале, который остается одним из самых популярных в русскоязычном сегменте. Ранее апелляционный суд уже признал его виновным в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее другого известного иноагента заочно приговорили к 14 годам колонии.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.