Блогер Лебедев побывал в Нахичеванской Республике и назвал ее фантастически унылой

Властям Нахичевани удалось сделать республику очень унылым местом. Такое заявление сделал популярный блогер и дизайнер Артем Лебедев. Он написал об этом в видео, которое разместил в социальной сети «Вконтакте».

По утверждению блогера, он должен был провести в Нахичеванской Автономной Республике двое суток, но не выдержал. Ему пришлось покинуть это место всего через день из-за его бессмысленности.

«Настолько это место нереально унылое, просто фантастически. Не знаю даже, как им удалось так сделать», — указал он.

Ранее сообщалось, что Лебедев выразил ироничное мнение по отношению к жалобам музыканта и юмориста Семена Слепакова* на жизнь в Израиле. Блогер заявил, что Слепакову было бы попросту «скучно жить в Москве», поскольку он сбежал из России.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.