Блогер Лерчек раскрыла истинную причину развода с мужем

Валерия Чекалина, больше известная под псевдонимом Лерчек, недавно прокомментировала причины своего развода с мужем Артемом Чекалиным. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на интервью журналистке Алене Жигаловой.

В ролике, опубликованном на YouTube, Чекалина опровергла слухи о том, что ее расставание с мужем было вызвано уголовным преследованием, отметив, что проблемы с законом лишь ускорили процесс расставания.

По словам Лерчек, основным фактором, который привел к разрыву, стал недостаток эмоционального тепла и чувств в их браке. Она также заявила, что решение о разводе стало для нее одним из самых сложных шагов в жизни.

До этого она опубликовала решение мирового судьи о расторжении брака, датированное 10 июля, и выразила пожелание своему бывшему супругу счастья. Согласно решению суда, трое детей пары будут жить с матерью. Однако они смогут проводить половину времени с отцом.

Ранее подмосковное поместье Лерчек и ее экс-мужа подешевело на 1 млрд руб. из-за отсутствия спроса.